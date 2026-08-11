Freni tutmayan kamyon bahçeye devrildi

Samsun'un Atakum ilçesinde freni tutmayan tavuk ürünü yüklü kapalı kasa kamyon, yoldan çıkarak Veteriner Enstitüsü'nün bahçesine devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü askıda kalarak kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Alaçam Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'dan yüklediği 6 ton 780 kilo tavuk ürününü Samsun'un Bafra ilçesine götüren İsmail Yıldırım (53) yönetimindeki 55 HC 065 plakalı kapalı kasa kamyon, rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyon, Veteriner Enstitüsü'nün bahçesine devrildi.

Kazada araç sürücüsü İsmail Yıldırım, emniyet kemeri takılı olduğu için askıda kalarak kazayı yara almadan atlattı.

Yıldırım, rampa aşağı inerken grenlerinin tutmadığını belirterek, "Fren tutmayınca motoru vitesle boğmaya çalıştım. 15-20 kilometre hızım vardı. Araba toparlanamadı. Önce kaldırıma, sonra duvara çarpıp bahçeye devrildi. Ben emniyet kemeri takılı olduğu için askıda kaldım. Kazada yaralanmadım" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.