Furkan Alan'ın Trajik Ölümü - Son Dakika
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Furkan Alan'ın Trajik Ölümü

Furkan Alan\'ın Trajik Ölümü
02.07.2026 10:18
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Yeni evli Furkan Alan, kazada yardıma giderken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, trafik kazasında yaralanan sürücüye yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı. Henüz 10 gün önce dünyaevine giren gencin mutluluk dolu anları, cenazesinin ardından izleyenlerin yüreğini dağladı.

Çepni Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, olayı gören Furkan Alan yardım etmek için aracını durdurdu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan akıma kapılan 26 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Facianın ardından Furkan Alan'ın yalnızca 10 gün önce evlendiği öğrenildi. Genç adam için Yunuseli Mahallesi Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi, genç eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşlarına boğulurken, cenazeye katılan yüzlerce kişi Furkan Alan'ı son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Alan'ın naaşı Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Furkan Alan'ın düğününe ait görüntüler de ortaya çıktı. Daha 10 gün önce mutluluk içinde eşiyle birlikte araçta bulunurken, sevdikleriyle en mutlu gününü kutladığı anlar, yaşanan acı olayın ardından yürekleri burktu. Kısa süre önce yeni bir hayata adım atan Furkan Alan'ın yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi, Bursa'da derin üzüntüye neden oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Magazin, Mudanya, Trafik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Furkan Alan'ın Trajik Ölümü - Son Dakika

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