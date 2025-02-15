Furkan Apartmanı İçin Yeni İddianame Hazırlandı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili kolon kesme iddiası nedeniyle yeni iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması 19 Temmuz 2024'te görülmüş ve sanıklardan mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay, diğer sanıklar Faik ve Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ile kardeşi Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ise ayrılmasına hükmedilmiş ve kolon kesilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusu üzerine yeni iddianame hazırlandı

Kolon kesilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulması üzerine Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. Başsavcılık, apartmanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışan Coşkun Şahin ve kardeşi Ömer Şahin hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak tutuksuz sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle yeni iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık, ifadesinde şoke eden 'kolon kesildi' iddiaları

Karar verilen öncedeki dava dosyasındaki bilirkişi raporunda yer alan S11 kolonunun bodrum kattan kesildiği yeni iddianamede de yer alırken kolon kesilmesiyle ilgili tanık M.S.Ç.'nin ifadeleri de dikkat çekti. Binanın bodrum katında kolon kesme olayına şahit olduğunu vurgulayan tanık M.S.Ç., "Ben, 2001 yılında Coşkun Şahin servisin içerisinde inşaat yaptığını gördüm. O dönem satış müdürü olduğumdan dolayı servise gelen araçların bakımıyla da ilgileniyordum. Coşkun Sahin'i kolon kestirirken gördüm ve kendisini uyardım. Bunun üzerine kendisi ile tartıştık. Tekrar tekrar uyarmama rağmen kolonu kesip servis alanını genişleteceğini söyleyince, durumu kendi patronum Nejdet Alpay'a aktardım ancak o da bir şey yapmayınca ben de mecburen sessiz kaldım" ifadelerine yer verdi.

"Yeni iddianame hazırlanması için yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır"

Hazırlanan yeni iddianamede, ifadelerin ve soruşturmanın ardından bilirkişi raporu ile tanık ifadelerinin uyuştuğu vurgulanarak, "Nejdet Alpay hakkında daha evvel aynı konu ile ilgili iddianame düzenlendiğinden yeniden iddianame düzenlenmemiş, diğer şüpheliler hakkında ise kolon kesmek suretiyle binanın yıkılmasına sebep oldukları ve neticesinde isnat edilen suçu işledikleri hususunda iddianame hazırlanması için yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Daha önce karar verilen davanın geçmişi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması görülmüş ve mahkeme heyeti, sanıklardan mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, diğer sanıklar Faik ve Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermişti. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ile kardeşi Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ise ayrılmasına hükmedilmişti. - GAZİANTEP