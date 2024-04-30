Futbol turnuvasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Futbol turnuvasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında çıkan taraftar kavgasında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

30.04.2024 00:33
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Futbol turnuvasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, köyler arası düzenlenen futbol turnuvasında çıkan taraftar kavgasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi. Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Bir futbolcu da sahaya atılan şişeyi seyircilere geri attı. Olay sonrası iki takım taraftarları arasında tartışma çıkarken, büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirine girerken, şişeler, yumruklar havada uçuştu, 3 kişi ise bıçakla yaralandı.

Olayın başladığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. 3 kişiyi bıçakladığı iddia edilen Tevfik Ç.(31), polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Tevfik Ç.'ninkimseyi bıçakla yaralamadığını söylediği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Futbol turnuvasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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