Futbolda bahis şikesi: 5 tutuklama talebi

Futbolda bahis şikesi soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama talep edildi. 10 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istenirken, 2 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız ve Kerem Gürel, Bandırmaspor Kulübü'nden Ünsal Yamaner, Adanaspor A.Ş'den Savaş Tatil ve Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Boluspor Kulübü'nden şüpheli Halil İbrahim Yavaş, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş'nden Hüseyin Gözütok, Erzurumspor Futbol Kulübü'nden Avni Akdemir ve Galatasaray'dan Maruf Güneş hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Ahmet Akçelik, Boluspor Kulübü'nden Ali Gürsoy, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Sezgin Özkan, Balıkesirspor Kulübü'nden Kemal Aydın, Karaman Futbol Kulübü'nden Ömer Çetin ve Altınordu Futbol Kulübü'nden Barış Orhun Bilge hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Boluspor Kulübü'nden Ali Şen ve Boluspor Kulübü'nden Murat Şabablı ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğin şüpheliler hakkındaki kararının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL