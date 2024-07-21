Gabar Dağı'nda petrol sahasında bir mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gabar Dağı'nda petrol sahasında bir mühendis hayatını kaybetti

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda sondaj kulesinde beton zeminin çökmesi sonucu meydana gelen kazada bir mühendisin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada bir mühendis hayatını kaybederken, bir işçi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

21.07.2024 19:08
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Gabar Dağı'nda petrol sahasında bir mühendis hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda sondaj kulesinde beton zeminin çökmesi sonucu meydana gelen kazada bir mühendisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimiz Mehmet İrfan Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yararlılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gabar Dağı'nda petrol sahasında bir mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

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