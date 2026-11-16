Gaiplik dosyalarındaki kişiler yerine 'joker' kullanan şebekeden 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaiplik dosyalarındaki kişiler yerine 'joker' kullanan şebekeden 5 şüpheli tutuklandı

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda, gaiplik ve miras dosyalarından buldukları kişilere benzer kişilerle sahte pasaport ve vekaletname hazırlayan şebeke, bankalardan 240 bin dolar ve 57 bin lira çekti. 5 şüpheli tutuklandı, 5'ine adli kontrol uygulandı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda detaylar ortaya çıktı. Gaiplik ve miras dosyalarını inceleyerek gerçek hak sahiplerinin fotoğraflarına ulaşan ve liderliğini bir avukatın yaptığı şüphelilerin benzer fiziki özelliklere sahip kişilerle (joker) sahte pasaport ve vekaletname hazırlayıp bankalardan para çektiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yakalanan 5 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mirasçılarına ulaşılamayan veya hakkında gaiplik kararı bulunan kişilerin malvarlıklarını ele geçirmeye yönelik dolandırıcılık faaliyetleri mercek altına alındı. Yaklaşık 2 yıldır faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin liderliğini bir avukatın yaptığı organizasyon içerisinde hareket ettikleri tespit edildi.

Liderliğini avukat yaptı, dosyaları inceleyip mağdurları buldu

Soruşturmada şebekenin başındaki avukatın gaiplik ve miras işlemlerine ilişkin dosyaları fiziki olarak inceleyerek hak sahiplerine ve mirasçılara ulaşılamayan kişileri belirlediği kaydedildi. Avukatın ilgili dosyalara erişim sağlayarak, içeriklerinde bulunan mağdurlara ait fotoğrafları inceleyip usulsüz şekilde fotoğrafladığı belirtildi.

'Joker'le 100 ile 240 bin dolar para çektiler

Şüphelilerin örgüt lideri avukatın tespit ettiği kişiler adına sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek bankalarda bulunan para ve malvarlıklarını ele geçirmeyi hedeflediği, bu kapsamda bir mağdur adına sahte pasaport hazırlandığı, daha önceden avukatlıktan çıkarılmış bir şüpheliye sahte vekaletname düzenlendiği ifade edildi. 'Joker' olarak tabir edilen şahıs ve sahte pasaport ile bankaya giden şüphelilerin sahte vekaletname ile bankadan mağdura ait 240 bin dolar ve 57 bin lirayı çektiği belirtildi.

'Joker' gemi ile yurt dışına kaçarken yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Kırklareli ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen 1'i ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan toplam 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. 'Joker' olarak tabir edilen şüphelinin ise Kırklareli'nden gemi ile kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiyle kaçtığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 5 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaiplik dosyalarındaki kişiler yerine 'joker' kullanan şebekeden 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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