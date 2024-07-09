Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde olay gününden kamera kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir Galatasaray görevlisine yönelik tehdit içeren konuşmalarının yer aldığı belirtildi.

09.07.2024 13:48
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Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde olay gününden kamera kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

"Çık buradan yoksa dayak yiyeceksin"

Bu çerçevede olaylar sırasında çekilen ve 19 ile 8 saniyeden oluşan 2 videonun incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un arkasında bulunan kişilerle yürüdüğü sırada yanında yürüyen ve Galatasaray Spor Kulübü görevlisi olduğu düşünülen bir şahsa dönerek, "Ben size çık buradan bak dayak yiyeceksin, çık buradan yoksa dayak yiyeceksin" şeklinde konuştuğu, yürüdüğü sırada hızlıca geri döndüğü, Selahattin Baki'nin yakasından tutarak bir şeyler söylediği, Baki'nin ise 'beni mi buldun başkanım' dediği aktarıldı.

Hazırlanan raporda, başka açıdan ise Koç'un "burada yapmayın" şeklinde devamında küfür olan söylemi duyması üzerine geriye doğru döndüğü, sonrasında Baki'nin yakasından tutarak "sus, sus dedim mi susacaksın" şeklinde konuştuğu, Baki'nin ise bunun üzerine "beni mi buldun başkanım" dediği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
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