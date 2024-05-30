Galatasaray Tesislerine Fenerbahçe Taraftarlarından Saldırı - Son Dakika
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Galatasaray Tesislerine Fenerbahçe Taraftarlarından Saldırı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'taki tesislerinde Fenerbahçeli bir grup taraftarın saldırısı gerçekleşti. Grup, tesislerin önüne meşale ve yabancı madde fırlatarak ufak çaplı bir yangın çıkmasına neden oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

30.05.2024 09:30
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Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'taki tesislerinde taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde fırlattı. Meşalelerin atılması sonucu meydana gelen ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken polis ekipleri gerginliğe müdahale etti.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kalamış'taki Galatasaray tesislerinin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Tesislerin önüne gelen grup, binaya meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kalabalık gruba müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray Tesislerine Fenerbahçe Taraftarlarından Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Tesislerine Fenerbahçe Taraftarlarından Saldırı - Son Dakika
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