Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Geniş Video İzle

Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı vatandaş silahlı saldırıya uğradı. Sarı-kırmızılı kulüp, bir açıklama yaparak silahlı saldırıyı kınadı.

19.05.2025 19:41  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, Kadıköy'de zaferi kutlayan bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHLI SALDIRIDA AYAĞINDAN YARALANDI

Kadıköy sahilinde dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. O anları bölgeden geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde silahlı saldırganın Galatasaray taraftarını ayağından yaraladığı görüldü.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, yaşanan bu saldırı sonucu sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı taraftar Kadıköy\'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaray, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Deniz Kemal:
    doğru haber yapar mısın??? kutlama falan yapmıyor, GS tişörtü giymiş sahilde ailesiyle yürürken bulaşılıyor. Takımının üstüyle yaşadığı yerde dolaşıyor adam kime ne? Kadıköy'de GSlı sayısı FB'den çok daha fazladır, sahiller normal zamanda da böyle. Kaldı ki ollmasa bile yürüyüş yapan birine bulaşmak nedir, kutlama yapsa kime ne???? Dağ başına çevirmeyin ortamı! 247 5 Yanıtla
  • Aziz Can:
    ateşe körukle gidersin böyle olur otur şampiyon olmuşsun git kendi bolgende kutla taraftar zaten kafayı yemiş sende gösteri için oraya gidersen alırsın cevabını 6 191 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    chp bayrağıyla akp binasına girmiş. gezme kardeşim oralarda o formayla medeni değiliz işte 8 103 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Aziz Nesin yüzde 60 demekle çok iyimser davranmış. 53 5 Yanıtla
  • UTKU ÖZDAMAR:
    nedemek Kadıköy'e kutlama.tahrik etmek fenerbahcenin ruh halinnormalmj ölse kim suclu 3 51 Yanıtla
  • 768107:
    ne isiniz var kadikoyde LAN 4 49 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    şerefsizlik yapıp Milleti tahrik etmeyin 3 35 Yanıtla
  • servet esen:
    burası İngiltere değil kardeş sen o bayrak ile gidersen olacağı bu burası Türkiye 3 30 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    idam geri gelsin silahlanmaya hayır silahla yaraladiysa asın gitsin 11 9 Yanıtla
  • Mö19720202:
    NİLEREK KIŞKIRTMAK OLMAZKİ KARDEŞİM SEN İNSANLATI TAHRİK EDERSİN ONDAN SONRADA NEDEN BÖYLE OLDU DERSİN AMA SİLAHTA KULLANMAK YAKIŞMIYO YAZIK ETMEYİN HERKES HAFDİNİ BİLMEMLİ FAKAT SİLAH OLMAZ ARKADAŞLAR SAKİN OLALKM AYIPTIR ADAMLAR ŞAMPİYON OLMJŞ MİLYONLATI CEBE İNSİRİYO SİZE NE OLUYO 1 18 Yanıtla
  • 5130387:
    vakitsoz ölen horozu keseeler 0 7 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    beğeni sayıları tamamen hayal ürünü 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felipe Melo’dan ’’Fener ağlama’’ paylaşımı Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel
Büyük buluşma gerçekleşti Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
Fenerbahçe’nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
Kütahya’da 3.6 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları Rakiplerine büyük gönderme Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA’da yarı final oynardı Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı
İbrahim Hatipoğlu’ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ açıklaması
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
07:50
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
07:41
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
07:31
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
03:59
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
02:10
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
01:45
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze harekatına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
01:09
Futbolu bırakıyor mu Mertens’ten emeklilik açıklaması
Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 20:54:42. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.