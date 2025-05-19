Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, Kadıköy'de zaferi kutlayan bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı.
Kadıköy sahilinde dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. O anları bölgeden geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde silahlı saldırganın Galatasaray taraftarını ayağından yaraladığı görüldü.
Öte yandan Galatasaray Kulübü, yaşanan bu saldırı sonucu sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı.
Yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)