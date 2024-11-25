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Galericiye Haraç İçin Silahlı Saldırı

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Adana'da, galericiden 500 bin dolar haraç isteyen 4 şüpheli tutuklandı. Saldırı anı kamerada.

25.11.2024 10:38
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Galericinin evine otomobiline silahlı saldırı yapıp 500 bin dolar haraç istediler: Saldırı anı kamerada

ADANA - Adana'da 500 bin dolar haraç istedikleri galericinin evine ve otomobiline silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler kameralara yansıdı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Kasım günü Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. ve Hakan B. (20), Mahsun D.'nin müstakil evi ile park halindeki otomobiline 7 el tabanca ile ateş açıp kaçtı.

Ardından Mahsun D.'yi arayan şüpheliler "500 bin dolar" haraç istedi. Bunun üzerine Mahsun D. durumu polise bildirdi.

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp ekipleri çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından silahlı kullananın M.D. olduğunu motosikleti sürenin ise Hakan B. olduğunu belirledi.

Araştırmasını genişleten gasp polisleri Enes Y. ve Şehmus G.'nin şüphelilere yardım ettiğini tespit etti.

Söz konusu 4 şüpheli de aynı eve yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evinde 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Silahlı saldırı sırasında motosikletli kullanan Hakan B. emniyetteki ifadesinde, "Bize borcu vardı. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Gözdağı vermek için ateş ettik" dedi. Diğer şüpheliler ise olayla ilgililerinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Galericiye Haraç İçin Silahlı Saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galericiye Haraç İçin Silahlı Saldırı - Son Dakika

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