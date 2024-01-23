Gana\'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Gana'da kimliği belirsiz kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaraladı.

Gana'nın Yukarı Doğu Bölgesi'nde yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaraladığını açıkladı.

Bawku Belediye Başkanı Hamza Amadu yaptığı açıklamada, otobüsün Bawku'dan yakındaki bir pazar yerine gittiği sırada saldırıya uğradığını belirtti. Saldırganları yakalamak için geceleri bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve polis ve askerin ortak operasyon düzenlediğini ifade edildi.

Burkina Faso sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Bawku'da son zamanlarda silahlı şiddet olayları arttı. - AKRA