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Garajda çıkan yangında 2 araç kül oldu

SİVAS - Sivas'ta garajda çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda yangın çıktı. Garajdan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Garajda bulunan 2 araç alevlere teslim olurken, olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.