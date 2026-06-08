Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı

Batman\'da Garzan Çayı\'nda mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı
08.06.2026 00:47  Güncelleme: 00:49
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Batman'ın Beşiri ilçesinde piknik yaparken su debisinin yükselmesiyle Garzan Çayı'nda mahsur kalan 3 vatandaş, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin botlu müdahalesiyle kurtarıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde piknik yapmak amacıyla Garzan Çayı kenarına giden 3 vatandaş, su debisinin aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, akıntının şiddetini dikkate alarak botlarla suya açıldı. Dalgıç ekipleri ve AFAD personelinin koordineli çalışmasıyla, mahsur kalan 3 piknikçi bota alınarak güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

Botlarla kurtarılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen vatandaşlar, gerekli kontroller için bölgede hazır bekleyen jandarma ekiplerine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Beşiri, Ulaşım, Batman, Çevre, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı - Son Dakika
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