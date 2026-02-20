Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı

20.02.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

Gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımları gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Uludağ, Ankara'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uludağ, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren Uludağ, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Uludağ, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:24:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.