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Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
05.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 12:01
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Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Altaylı'ya adli kontrol talebi

Burada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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