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Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı - Son Dakika
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

03.01.2024 - 01:29,
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı

İSTANBUL - Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın, 'şüpheli' sıfatıyla 2 ayrı suçtan savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı\'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı
Kaynak: İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı - Son Dakika
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