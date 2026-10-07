Gazeteci Hakan Tosun'un davasında 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Gazeteci Hakan Tosun'un davasında 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı

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Gazeteci Hakan Tosun'un Esenyurt'ta dövülerek öldürülmesine ilişkin davada Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 tutuklu sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Gazeteci Hakan Tosun'un 11 Ekim 2025 tarihinde Esenyurt'ta, 2 şahıs tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat, Adnan Şahin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum beraatımı talep ediyorum"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdurrahman Murat, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben esnaflık yapıyorum. Maktul beni kavga etmem için tahrik etti. Maktulü gördüğümde, saçı başı dağınık, üstü başı yırtıktı. Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Adnan Şahin ise savunmasında, "Benim yaptığım tek şey, Abdurrahman'ı oradan uzaklaştırmaktı. Onunla ortak hareket etmedim. İlk olayda Abdurrahman'ı uzaklaştırdım, Abdurrahman ikinci kez olay yerine motorla gitti. Benim oradaki tek suçum, ambulansı aramamak. Abdurrahman'ı kurtarmak için suçu benim üzene yığmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Beraatlarını istediler

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da, maktul Hakan Tosun'un sanıkları tahrik ettiğini iddia ederek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Müebbet hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hakan Tosun (51) 'maktul', Abdurrahman Murat (18), Adnan Şahin (25) ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktulün Güzelyurt Metrobüs durağından inip, olayın gerçekleştiği son yer ve devamında ambulans ile sevki sağlandığı hastane içerisine kadar gören toplamda 63 adet kamera görüntüsünün incelendiği belirtildi. Alınan kamera görüntülerine göre, olay sonrası sanık Abdurrahman Murat'ın bilgi sahibi Yusuf Özakdağ'ın idaresindeki motosiklet ile maktulün yanına geldiği aktarıldı.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde öldürme kastıyla tekme ve yumruk vurmaları sonucu maktulü öldürdüğü belirtildi

Adnan Şahin'in maktule tekme attığı, maktulü tekrar yukarı kaldırıp aşağı bıraktığının aktarıldığı iddianamede, kamera görüntülerindeki tespitlerle uyumlu şekilde maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ile birlikte beyin kanamasından meydana geldiği, şüphelilerin eylemleriyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ve şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Maktulün hayati önem taşıyan ölümcül baş bölgesinden yaralanmış olması, maktulün yaralanmasının, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı neticesinde ölümünün meydana geldiği aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde öldürme kastıyla tekme ve yumruk vurmaları sonucu maktulün öldüğü, şüpheliler Adnan ve Murat'ın maktule yönelik eylemlerinin ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğu bilgisi yer aldı.

Sanıklar hakkında müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin hakkında ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA
Esenyurt3. SayfaMahkemeGüncelSuçSon Dakika

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