Gazi Süleymanpaşa Hamamı'nda Restore Çalışmaları - Son Dakika
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Gazi Süleymanpaşa Hamamı'nda Restore Çalışmaları

Gazi Süleymanpaşa Hamamı\'nda Restore Çalışmaları

690 yıllık tarihi hamamda restorasyon sürüyor, 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

13.11.2024 13:43
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Osmanlı dokusu ve mimarisinin korunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde, 690 yıllık tarihi Gazi Süleymanpaşa Hamamı'nda restore çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bolu'nun Göynük İlçesinde 1331-1335 tarihinde Gazi Süleyman Paşa tarafından cami ile aynı tarihte yapılan tarihi Gazi Süleymanpaşa Hamamı'nda restore çalışmaları devam ediyor. Osmanlı dokusu ve mimarisinin korunduğu 690 yıllık tarihi hamamın, ekim ayında başlayan çalışmalarında iç bölümü bir hayırsever tarafından yaptırılırken, çatı bölümü ise Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Aynı zamanda tamamen traverten kesme taş ile yapılan hamam, bölgenin en eski ve en büyük hamam olma özelliğini de korumaya devam ediyor. Restore çalışmalarının 2025 yılı Nisan ayı gibi bitmesi planlanırken, Gazi Süleymanpaşa Hamamı'nın yeniden turizme kazandırılması hedefleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazi Süleymanpaşa Hamamı'nda Restore Çalışmaları - Son Dakika

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