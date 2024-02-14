Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası caddeler göle döndü - Son Dakika
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası caddeler göle döndü

Gaziantep\'in Karkamış ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası caddeler göle döndü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucunda caddeler ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağışın etkisiyle bazı iş yerleri su altında kaldı. Yağışın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

14.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası caddeler ile sokaklar göle döndü. Yoğun yağış ilçede hayatı olumsuz etkilerken bazı iş yerlerini ise su bastı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve dolu etkili oldu. İlçedeki kısa süreli dolu yağışının ardından bardaktan boşalırcasına sağanak etkili oldu. Yoğun yağış sonrası ilçedeki pek çok cadde ve sokak göle döndü. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Karkamış'ta yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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