Gaziantep\'in Karkamış ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası caddeler göle döndü

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası caddeler ile sokaklar göle döndü. Yoğun yağış ilçede hayatı olumsuz etkilerken bazı iş yerlerini ise su bastı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve dolu etkili oldu. İlçedeki kısa süreli dolu yağışının ardından bardaktan boşalırcasına sağanak etkili oldu. Yoğun yağış sonrası ilçedeki pek çok cadde ve sokak göle döndü. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Karkamış'ta yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP