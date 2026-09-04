Gaziantep İslahiye'de el freni unutulan su tankeri 3 araca çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de el freni unutulan su tankeri 3 araca çarptı, yaralanan olmadı

Gaziantep İslahiye\'de el freni unutulan su tankeri 3 araca çarptı, yaralanan olmadı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde el freni çekilmeyen belediyeye ait su tankeri kontrolden çıkarak park ve seyir halindeki 3 araca çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iddiaya göre el freni çekilmeyen belediyeye ait su tankeri kontrolden çıkarak park ve seyir halindeki 3 araca çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İslahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye Belediyesi'ne ait 27 SH 810 plakalı su tankerini yol kenarına park eden sürücüsü İ.K., markete gitmek amacıyla aracından indi. Bu sırada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, hareket etmeye başladı. Tankerin hareket ettiğini fark eden sürücü İ.K., araca müdahale etmeye çalışsa da su dolu tanker duramayarak önce F.H.'ye ait park halindeki 35 DBF 502 plakalı araca, ardından S.K. yönetimindeki 07 BTY 385 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen araç yol kenarında bulunan A.T.'ye ait motosiklete de çarparak durabildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Araç ve yaya yoğunluğunun olduğu yolda meydana gelen kazada şans yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep İslahiye'de el freni unutulan su tankeri 3 araca çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de el freni unutulan su tankeri 3 araca çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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