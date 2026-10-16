Gaziantep İslahiye'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan olmadı

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Gaziantep İslahiye\'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan olmadı
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Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezindeki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda araçlarda maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, İslahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 BDD 525 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 34 DKR 277 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gaziantepİnceleme3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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