Gaziantep İslahiye\'de kaygan yolda tır şarampole uçtu, sürücü güçlükle kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis- Hatay karayolu üzeri İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, L.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazayı fark ederek yardıma koşan diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.