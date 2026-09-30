Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi\'nde elektrik odası yangını tahliyeye yol açtı

Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan elektrik odasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, hastane tedbir amaçlı kısa süreliğine tahliye edildi.

Olay, öğle saatlerine doğru İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye Devlet Hastanesi'nin eksi 1 bodrum katındaki elektrik odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası etrafı yoğun duman kaplarken, hastanede büyük panik yaşandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale etti. Hastanede tedavi gören hastalar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından sağlık çalışanları, hastalar ve vatandaşlar tekrar hastaneye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.