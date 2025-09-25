Gaziantep-Kilis Karayolunda Feci Kaza

Gaziantep- Kilis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 3 kişi de ağır yaralandı.

Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı üzerinde iddiaya göre, M.Ç. kontrolündekiotomobil ile Y.S. idaresindeki otomobil çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Feci kazanın ardından iki araç da metrelerce savrulurken araçlardan araçlardan biri hurda yığınına döndü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise olay yerinde tamamlama işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.