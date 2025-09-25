Gaziantep-Kilis Karayolunda Feci Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziantep-Kilis Karayolunda Feci Kaza

Gaziantep-Kilis Karayolunda Feci Kaza
25.09.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep- Kilis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 3 kişi de ağır yaralandı.

Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı üzerinde iddiaya göre, M.Ç. kontrolündekiotomobil ile Y.S. idaresindeki otomobil çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Feci kazanın ardından iki araç da metrelerce savrulurken araçlardan araçlardan biri hurda yığınına döndü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise olay yerinde tamamlama işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Kilis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep-Kilis Karayolunda Feci Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gitar kılıfında kalaşnikof Meğer Interpol peşlerindeymiş Gitar kılıfında kalaşnikof! Meğer Interpol peşlerindeymiş
Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü
Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü
Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Trump’tan jest Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıldı Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı
BMW Togg’a çarptı Sonuç bakın ne oldu BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

19:19
Sadettin Saran’a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
19:16
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım
19:11
Oval Ofis’te tarihi anlar Trump’ın yakasındaki rozet dikkat çekti
Oval Ofis'te tarihi anlar! Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayan Trump’tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum
18:32
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray’da Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar
18:19
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 00:54:03. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep-Kilis Karayolunda Feci Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.