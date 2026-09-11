Gaziantep merkezli döviz operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gaziantep merkezli döviz operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Gaziantep merkezli döviz operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
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Gaziantep merkezli 3 ilde yurt dışından yasa dışı getirilen dövizleri usulsüz aktardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12'si kadın 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hesaplarda 122 milyar TL hareket tespit edilirken 50 milyon TL mal varlığına el konulmuştu.

Gaziantep merkezli 3 ilde yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri yurt dışına usulsüz şekilde aktararak devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12'si kadın 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda şüphelilerin hesaplarında 122 milyar TL hareket tespit edilirken, 50 milyon TL mal varlığına el konulmuştu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanuna muhalefet suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin'de 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'te bulunan şahıs-iş yeri-şirketler aracılığı ile yurt dışında bulunan şahıs-iş yeri-şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı.

122 milyar TL hesap hareketi tespit edildi, 50 milyon TL mal varlığına el konuldu

Gözaltına alınan şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği olduğu ve bu yolla devleti zarara uğrattıkları MASAK raporları ile belirlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale ele geçirildi, 50 milyon TL taşınır taşınmaz mal varlığına el konuldu.

28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 12'si kadın 28 şüpheli, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep merkezli döviz operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep merkezli döviz operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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