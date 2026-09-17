Gaziantep Nizip\'te 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.