Gaziantep Nizip'te kazada 15 yaşındaki çocuk, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te kazada 15 yaşındaki çocuk, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Gaziantep Nizip\'te kazada 15 yaşındaki çocuk, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 22 Eylül akşamı motosiklete çarpan otomobilin fıstık tarlasına uçtuğu kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki Mehmet Eren Karaçalı, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti. İşlemlerinin ardından cenazenin Nizip'te defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ile çarpışan otomobilin fıstık tarlasına uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralan 15 yaşındaki Mehmet Eren Karaçalı, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 22 Eylül 2026 günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstıkkent yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.K. idaresindeki 34 CYU 399 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki fıstık tarlasına uçarak ters döndü. Feci kazada otomobilde bulunan Umut Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi ile motosikletteki 2 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

15 yaşındaki Mehmet Eren, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Feci kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki Mehmet Eren Karaçalı, tedavi gördüğü hastanedeki 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenazenin, tamamlanacak işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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