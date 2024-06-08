Gaziantep Primemall AVM'de korkutan yangın - Son Dakika
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Gaziantep Primemall AVM'de korkutan yangın

Gaziantep'te bulunan Primemall AVM'nin depo kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'de bulunan AVM'de meydana geldi. Yangın sonrası AVM'de bulunan vatandaşlar, korku ve panikle dışarıya kaçtı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.06.2024 18:40
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Gaziantep Primemall AVM'de korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan Primemall AVM'nin depo kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'de bulunan AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin depo kısmında çıkan yangın büyük bir paniğe sebep oldu. Yoğun dumana neden olan yangın sonrası AVM'de bulunan vatandaşlar, korku ve panikle dışarıya koştu. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, 15 Temmuz, Gaziantep, Olay, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep Primemall AVM'de korkutan yangın - Son Dakika

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