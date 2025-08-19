Gaziantep\'te 1,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın çantasında yaptığı aramada 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve termos ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde otoyolda icra edilen yol kontrol faaliyetinde yolcu otobüsünde seyahat eden İ.E. isimli şahsa ait çantaya hassa burunlu köpeğin tepki vermesi sonucu arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 450 paket muhtelif markalara ait sigara, 180 adet elektronik sigara ve 52 adet termos ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.E. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP