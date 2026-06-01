Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 1,85 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon 850 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü, cep telefonu ve sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçelerin A.B., A.M. ve C.K. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 850 bin TL olan gümrük kaçağı 684 kilo nargile tütünü, 20 adet akıllı cep telefonu ve 230 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili A.B., A.M. ve C.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP