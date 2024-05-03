Gaziantep\'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen M.Ş. isimli şahsın garajına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan M.Ş isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP