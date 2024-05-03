Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Gaziantep\'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın garajında 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan akaryakıta el konuldu ve şüpheli gözaltına alındı.

03.05.2024 17:02
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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen M.Ş. isimli şahsın garajına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan M.Ş isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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