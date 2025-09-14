Gaziantep\'te 1 Milyon TL\'lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon 123 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde M.R.Ö. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 123 bin TL olan 53 adet cep telefonu, 65 adet kablosuz kulaklık, 28 adet müzik çalar, 27 adet akıllı kol saati, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet hava nemlendirici, 1 adet tablet, 578 adet şarj kablosu ve 112 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP