Gaziantep\'te 1 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 5 gözaltı

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Gaziantep'te jandarmanın yaptığı operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde 1 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyon çerçevesinde 5 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan 1 ton 732 kilogram gümrük kaçağı tütün, 75 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 53 litre nargile tütünü gliserin aroması, 10 kilogram nargile tütünü hammaddesi, 4 bin 745 adet sahte markalı nargile tütünü ambalaj, 5 adet nargile tütünü yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP