Gaziantep'te hırsızlık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

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Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Şahsın, Oğuzeli ilçesinde saklandığını tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle JASAT ekiplerince operasyon yapıldı. İ.A. isimli şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP