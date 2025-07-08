Gaziantep'te " "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında "18 yıl 9 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında "18 yıl 9 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te 18 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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