Gaziantep\'te 19 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Gaziantep'te silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyonlarda 19 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Kasım ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde 7 ayrı şüpheli şahsa yönelik operasyonlardaki aramalarda soncunda 12 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 200 adet tabanca fişeği ve 105 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP