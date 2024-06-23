Gaziantep\'te 2 Adrese Yapılan Operasyonda 6 Silah Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te 2 adrese yapılan operasyonda 6 silah ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese operasyon yaptı. Baskın yapılan adreslerdeki aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 1 adet namlu açma aparatı, 11 adet 7.65 mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP