 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te 2 Bin 760 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 2 Bin 760 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 ayrı otobüsün bagajında çantaya gizlenmiş halde kaçak sigaralar bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep\'te 2 Bin 760 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
16.12.2023 - 12:02,
Abone Ol

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar çerçevesinde yol kontrol noktalarında durdurulan 2 ayrı otobüsün bagajında çantaya gizlenmiş halde 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Jandarma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2 Bin 760 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 Bin 760 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement