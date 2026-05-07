Gaziantep\'te 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı

Gaziantep'te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP