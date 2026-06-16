Gaziantep'te dev kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 100 bin TL değerinde eşya ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te dev kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 100 bin TL değerinde eşya ele geçirildi

Gaziantep\'te dev kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 100 bin TL değerinde eşya ele geçirildi
16.06.2026 13:11
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Gaziantep'te jandarma ve savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 2 iş yerinde yapılan aramalarda 2 milyon 100 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Çok sayıda elektrikli ev aleti, kişisel bakım ürünü ve 115 bin 800 makaronun yanı sıra tablet, projeksiyon cihazı gibi ürünlerin bulunduğu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 100 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki çalışmalar çerçevesinde İ.H.N. ve M.E.A. isimli şahıslara ait işyerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda, piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 113 adet elektrikli küçük ev aleti, 144 adet saç şekillendiricisi, 99 adet tıraş makinesi, 87 adet kablosuz kulaklık, 56 adet epilasyon cihazı, 36 adet el feneri, 33 adet termos, 27 adet müzik çalar, 25 adet tablet, 3 adet sinema projeksiyon cihazı, 2 adet güvenlik kamerası ve 115 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Kaçakçılık, Gaziantep, Şahinbey, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dev kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 100 bin TL değerinde eşya ele geçirildi - Son Dakika

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