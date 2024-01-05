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Gaziantep'te yapılan operasyonda 117 kaçak cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te yapılan operasyonda 117 kaçak cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen bir operasyonda, bir iş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 117 adet kaçak cep telefonu ve 7 adet akıllı saat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te yapılan operasyonda 117 kaçak cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi
05.01.2024 - 09:24,
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Gaziantep'te bir iş yeri ile bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 117 adet kaçak cep telefonu ile 7 adet akıllı saat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yeri ile Oğuzeli ilçesin bir araçta arama yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki aramalarda neticesinde 117 adet kaçak cep telefonu, 7 adet kaçak akıllı saat ve 20 adet şarj aleti ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yapılan operasyonda 117 kaçak cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yapılan operasyonda 117 kaçak cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi - Son Dakika
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