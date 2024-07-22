Gaziantep'te 2 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 2 ton 250 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nurdağı ilçesinde "Şok Huzur Güven Uygulaması" adı altında operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, 2 bin 250 paket kaçak sigara, 2 ton 250 kilogram kaçak nargile tütünü, 20 gram metamfetamin, 225 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan H.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.M., O.K., S.K., T.Ç., Y.Ç., F.S., H.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP