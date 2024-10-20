Gaziantep\'te 220 Çalıntı Araç Yakalandı

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Gaziantep'te çalıntı olduğu tespit edilen 220 araç Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla takip edilerek yakalandı.

Gaziantep'te çalıntı olduğu tespit edilen 220 araç Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları ve plaka tanıma sistemi tarafından tespit edilmesinin üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilerek yakalandı.

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, "2024 yılında çalıntı olarak aranan 220 araç KGYS kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi tarafından plaka tespiti yapıldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilerek yakalanmıştır. Suç ve suçlularla amansız mücadelemiz 7 gün 24 saat devam edecektir" açıklamalarına yer verdi. - GAZİANTEP