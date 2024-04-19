Gaziantep'te çember operasyonunda 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çember operasyonunda 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep\'te çember operasyonunda 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çember operasyonunda, 9 ayrı suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.Y., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.04.2024 14:23
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çember operasyonları kapsamında, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonunda 9 ayrı suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.Y., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te çember operasyonunda 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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