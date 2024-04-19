Gaziantep\'te çember operasyonunda 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çember operasyonları kapsamında, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonunda 9 ayrı suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.Y., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon başlattı. Dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Aranan şahıs, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
20 yaşındaki Brezilyalı influencer Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayın yaparken Büyük Salto Gölü'ne düşerek boğuldu. Instagram'da 128.000'den fazla takipçisi olan Diego, canlı yayın sırasında bir gösteri çekiyordu. Arkadaşlarının kurtarma çabaları başarısız oldu ve Diego'nun ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Diego'nun kardeşi, Instagram üzerinden hayranlarına teşekkür etti ve durumu açıkladı. Diego'nun cenazesi 18 Nisan Perşembe günü düzenlendi.
Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.
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