Gaziantep'te aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Gaziantep\'te aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonları kapsamında, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ö. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 09:27
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonları kapsamında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt genelinde aranan şahıslara yönelik çember operasyonu yapıldı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ö. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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