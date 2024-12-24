Gaziantep\'te Firari Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te 28 ayrı suçtan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan aranması buluna ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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