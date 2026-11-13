Gaziantep’te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep’te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

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Gaziantep’te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı
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Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 235 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 235 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan operasyon çerçevesinde İ.T. isimli şahsın işyerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 235 bin TL olan gümrük kaçağı 46 adet hava nemlendirici, 39 adet kamera, 54 adet powerbank, 5 adet drone, 102 adet müzik çalar, 41 adet masaj aleti, 39 adet el feneri, 69 adet el süpürgesi, 78 adet tıraş makinesi, 99 adet termos, 24 adet akü güç kaynağı, 15 adet blender ve 16 adet şarjlı matkap ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep’te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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