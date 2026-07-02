Gaziantep\'te 3.5 Milyon TL\'lik Sahte Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 34 bin 650 adet sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 34 bin 650 adet sahte temizlik ürünü ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP