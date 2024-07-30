Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada minibüs şoförü ağır yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada minibüs şoförü ağır yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda minibüs şoförü araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.07.2024 22:04
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Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada minibüs şoförü ağır yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesi çevreyolunda 3 aracın karıştığı kazada tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Çevreyolu otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. idaresindeki 63 AFJ 970 plakalı tır, Hasan C. idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı minibüse sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sol şeride geçen özel bir yemek şirketine ait minibüs ise dönmeye çalışan Kadir B. idaresindeki 27 AJU 656 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası, minibüs şoförü Hasan C. araçta sıkıştı. Sıkışan araç sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, İslahiye, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada minibüs şoförü ağır yaralandı - Son Dakika

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